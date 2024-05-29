Выставка началась при присутствии советника посольства Ирана в Москве по вопросам культуры и группы русских художников. На ней представлены 30 живописей и 40 скульптур, вдохновленных "Шахнаме" и мифами этого превосходного произведения персидского языка.
В Москве открылась выставка произведений русских художников, вдохновленных "Шахнаме" Фирдоуси
29 мая 2024 г., 13:59
Новости ID: 85493477
Москва, 29 мая, ИРНА – По случаю Дня памяти великого иранского поэта Хакима Абулькасима Фирдоуси Туси в театре "Школа драматического искусства" в Москве открылась выставка живописей и скульптур русского художника Сергея Феофанова, чьи произведения вдохновлены персонажами "Шахнаме".
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