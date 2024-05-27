27 мая 2024 г., 13:44
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В Эсфаханском университете открылась выставка «Достижения атомной отрасли страны»

27 мая 2024 г., 13:44
??????? ID: 85490659
В Эсфаханском университете открылась выставка «Достижения атомной отрасли страны»

Эсфахан, 27 мая, ИРНА – В воскресенье в Эсфаханском университете открылась специализированная выставка «Достижения атомной отрасли страны», почитав память мучеников-служения – президента и сопровождавших его лиц.

Эта выставка была организована с целью информирования широкой общественности и ознакомления с местными знаниями в области атомной промышленности, акцентируя на том, что санкции стали возможностью сделать страну сильнее, а иранские эксперты добились значительных успехов в ядерных знаниях.

Посетителям выставки представлены различные виды радиоактивных фармацевтических препаратов, инфраструктурное оборудование для производства изотопов, последние исследовательские достижения иранских ученых-ядерщиков и исследователей в области ядерной промышленности, а также макет технологического цикла обогащения.

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