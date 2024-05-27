В Эсфаханском университете открылась выставка «Достижения атомной отрасли страны»

Эта выставка была организована с целью информирования широкой общественности и ознакомления с местными знаниями в области атомной промышленности, акцентируя на том, что санкции стали возможностью сделать страну сильнее, а иранские эксперты добились значительных успехов в ядерных знаниях.

Посетителям выставки представлены различные виды радиоактивных фармацевтических препаратов, инфраструктурное оборудование для производства изотопов, последние исследовательские достижения иранских ученых-ядерщиков и исследователей в области ядерной промышленности, а также макет технологического цикла обогащения.