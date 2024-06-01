1 июн. 2024 г., 16:12
Новости ID: 85496380
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Российский художник рассказал о Симурге над Персидским заливом и вечной любви к "Шахнаме"

1 июн. 2024 г., 16:12
Новости ID: 85496380
Российский художник рассказал о Симурге над Персидским заливом и вечной любви к "Шахнаме"

Тегеран, 1 июня, ИРНА - Сергей Феофанов деятель искусств, который вот уже много лет посвящает свои работы "Шахнаме" Фирдоуси, сказал, что возможно, настало время сказать, что работы на эту тему достаточно.

Download 26 MB

Феофанов, который выставляет сейчас свою коллекцию в зале театра Московской школы драматического искусства, в беседе с ИРНА заявил: "Среди моих работ есть одна картина, которая для меня особенная. Я изобразил Персидский залив, и над ним вы видите Симурга".

По словам российского художника, на выставке представлены 30 картин, 40 скульптур и несколько других произведений искусства в виде керамики и изделий народного промысла.

Феофанов, получивший в свое время медаль Фирдоуси во время визита в Иран, считает: "Эта выставка для меня - это фантастическая работа об иранских мифах и старых историях с моей точки зрения".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .