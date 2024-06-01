Российский художник рассказал о Симурге над Персидским заливом и вечной любви к "Шахнаме"

Феофанов, который выставляет сейчас свою коллекцию в зале театра Московской школы драматического искусства, в беседе с ИРНА заявил: "Среди моих работ есть одна картина, которая для меня особенная. Я изобразил Персидский залив, и над ним вы видите Симурга".

По словам российского художника, на выставке представлены 30 картин, 40 скульптур и несколько других произведений искусства в виде керамики и изделий народного промысла.

Феофанов, получивший в свое время медаль Фирдоуси во время визита в Иран, считает: "Эта выставка для меня - это фантастическая работа об иранских мифах и старых историях с моей точки зрения".