Основатель "Викиликс" освобожден спустя 14 лет заключения

Как сообщает Рейтер, основатель "Викиликс" в этом году должен признать свою вину в нарушении законов США о безопасности, в соответствии с договоренностью, которая завершит его тюремное заключение в Великобритании. Спустя 14 лет он вернется домой в Австралию.

Согласно документам, подписанным в суде США в Северных Марианских островах, 52-летний Ассанж признал себя виновным в одном преступлении, связанном с заговором с целью получения и раскрытия секретных документов министерства обороны США.

"Викиликс" в заявлении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter), сообщил, что Ассанж покинул тюрьму Белмарш в Великобритании в понедельник, после чего во второй половине дня того же дня он сел на самолет под залог, предоставленный Верховным судом Великобритании.

Рейтер отмечает, что это результат глобальной кампании, которую проводили активисты гражданского общества, защитники свободы прессы, законодатели, лидеры различных политических фракций и ООН за освобождение Ассанжа.

Сообщается, что правительство Австралии во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе также подвергалось давлению для освобождения Ассанжа, однако пока оно воздерживается от комментариев по поводу юридического процесса.