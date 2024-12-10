Завершается подготовительный этап ирано-российского проекта по созданию антисанкционного союза

Член парламентской группы дружбы Иран–Россия Аббас Гударзи на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходившем в Москве, встретился с председателем Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как отметил иранский дипломат, отношения Ирана и России имеют особое значение по различным причинам, включая добрососедство, важность стратегии "взгляда на Восток" и противодействие одностороннему подходу Соединенных Штатов на международной арене.

Гударзи охарактеризовал сотрудничество между Ираном и Россией как развивающееся и подчеркнул необходимость углубления и продолжения всесторонних отношений между двумя странами на основе взаимной выгоды.

«БРИКС, ШОС и ЕАЭС, будучи региональными и международными организациями, обладают значительным потенциалом. Эффективное использование этих организаций может положить конец одностороннему доминированию США в мире и создать условия для установления справедливой многосторонней системы, основанной на равноправии государств», - сказал Гударзи, отметив, что Иран и Россия подвергаются жестоким санкциям со стороны Запада. Он подчеркнул, что совместные усилия двух государств, направленные на взаимную выгоду, способствуют минимизации негативного воздействия этих санкций.

Заявив, что с весны 2022 года иранские власти предложили российским коллегам инициативный план по созданию международного союза против американских санкций, Гударзи сообщил о завершении подготовительного этапа данного проекта. По его словам, этот проект направлен на полное нейтрализование жестоких санкций США, что позволит стать свидетелями нового экономического мира без участия США и вести экономические отношения и торговлю без использования доллара.