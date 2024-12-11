11 дек. 2024 г., 10:56
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В восточной части Тель-Авива была проведена антисионистская операция

11 дек. 2024 г., 10:56
??????? ID: 85686728
В восточной части Тель-Авива была проведена антисионистская операция

Тегеран, 11 декабря, ИРНА – В восточной части Тель-Авива, расположенной в центре оккупированной Палестины, была проведена антисионистская операция. Об этом сообщили ивритоязычные источники.

Согласно сведениям, палестинец, управляя автомобилем, совершил наезд на 21-летнего израильтянина в городе Бней-Брак. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Тель-Авив.

Полиция израильского режима сообщила о задержании одного человека в связи с данным инцидентом.

В своем заявлении относительно произошедшего движение ХАМАС отметило, что данная операция подтверждает способность Сопротивления продолжать свою деятельность и наносить удары по противнику в глубине оккупированных палестинских территорий.

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