В восточной части Тель-Авива была проведена антисионистская операция

Согласно сведениям, палестинец, управляя автомобилем, совершил наезд на 21-летнего израильтянина в городе Бней-Брак. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Тель-Авив.

Полиция израильского режима сообщила о задержании одного человека в связи с данным инцидентом.

В своем заявлении относительно произошедшего движение ХАМАС отметило, что данная операция подтверждает способность Сопротивления продолжать свою деятельность и наносить удары по противнику в глубине оккупированных палестинских территорий.