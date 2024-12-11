Нетаньяху второй день выступил в суде в подвале по делу о коррупции

Премьер-министра Израиля, которого Международный уголовный суд преследует за совершение военных преступлений, судили во вторник в подземном противоракетном зале, известном как Комната 512, который ранее использовался для суда над лидерами преступных группировок сионистского режима.

Это первый случай с момента установления сионистского режима, когда премьер-министра предстали перед судом по уголовным обвинениям за время его пребывания на посту премьер-министра.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.