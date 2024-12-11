11 дек. 2024 г., 19:10
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Нетаньяху второй день выступил в суде в подвале по делу о коррупции

11 дек. 2024 г., 19:10
??????? ID: 85687278
Нетаньяху второй день выступил в суде в подвале по делу о коррупции

Тегеран, 11 декабря. ИРНА — Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху второй день подряд выступил в суде в подземном противоракетном зале по делу о коррупции. Об этом пишут израильские СМИ.

Премьер-министра Израиля, которого Международный уголовный суд преследует за совершение военных преступлений, судили во вторник в подземном противоракетном зале, известном как Комната 512, который ранее использовался для суда над лидерами преступных группировок сионистского режима.

Это первый случай с момента установления сионистского режима, когда премьер-министра предстали перед судом по уголовным обвинениям за время его пребывания на посту премьер-министра.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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