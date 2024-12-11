При ударе ВВС Израиля по Газе погибли 48 человек

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило об авиаударе израильской армии по жилому дому к западу от лагеря беженцев "Нусейрат" в центре сектора Газа, в результате которого погибли восемь палестинцев и имеются пострадавшие. Ряд источников сообщают о значительно большем количестве погибших — более 18 человек.

По информации агентства WAFA, израильская авиация также обстреляла жилой дом вблизи больницы "Камаль Адван" на севере сектора Газа, что привело к гибели и ранениям 30 палестинцев, ряд из которых остается под завалами.