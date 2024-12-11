11 дек. 2024 г., 09:55
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Новости ID: 85686650
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При ударе ВВС Израиля по Газе погибли 48 человек

11 дек. 2024 г., 09:55
Новости ID: 85686650
При ударе ВВС Израиля по Газе погибли 48 человек

Тегеран, 11 декабря, ИРНА – Израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев "Нусейрат" и окрестностям больницы "Камаль Адван" в секторе Газа, что привело к гибели 48 палестинцев.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило об авиаударе израильской армии по жилому дому к западу от лагеря беженцев "Нусейрат" в центре сектора Газа, в результате которого погибли восемь палестинцев и имеются пострадавшие. Ряд источников сообщают о значительно большем количестве погибших — более 18 человек.

По информации агентства WAFA, израильская авиация также обстреляла жилой дом вблизи больницы "Камаль Адван" на севере сектора Газа, что привело к гибели и ранениям 30 палестинцев,  ряд из которых остается под завалами.

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