ООН и СБ должны ясно осудить нападения на дипломатические объекты Ирана в Сирии, заявил постпред Ирана при ООН

Посол и постпред Ирана при ООН в понедельник, 9 декабря, в письме к Совету Безопасности и Генеральному секретарю ООН отметил, что «эти действия являются явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) и Венской конвенции о консульских сношениях (1963 г.), которые обеспечивают неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников».

«Исламская Республика Иран подчеркивает, что неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений, а также их представителей должна всегда уважаться в соответствии с нормами международного права. Ни одно лицо, ни группа или государство не имеют права совершать или содействовать таким нарушениям», - говорится в документе.

«Исламская Республика Иран призывает Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности ясно осудить эти грубые нарушения и предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и дипломатических объектов, а также для предотвращения повторения подобных атак», - отмечается в продолжение.