10 дек. 2024 г., 12:20
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ООН и СБ должны ясно осудить нападения на дипломатические объекты Ирана в Сирии, заявил постпред Ирана при ООН

10 дек. 2024 г., 12:20
??????? ID: 85685796
ООН и СБ должны ясно осудить нападения на дипломатические объекты Ирана в Сирии, заявил постпред Ирана при ООН

Нью-Йорк, 10 декабря, ИРНА – Вслед за нападениями вооружённых группировок на дипломатические учреждения и консульство Ирана в Сирии посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету Безопасности и Генеральному секретарю ООН с требованием осудить это вопиющее нарушение и принять необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и дипломатических объектов, а также предотвращения подобных актов в будущем.

Посол и постпред Ирана при ООН в понедельник, 9 декабря, в письме к Совету Безопасности и Генеральному секретарю ООН отметил, что «эти действия являются явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) и Венской конвенции о консульских сношениях (1963 г.), которые обеспечивают неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников».

«Исламская Республика Иран подчеркивает, что неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений, а также их представителей должна всегда уважаться в соответствии с нормами международного права. Ни одно лицо, ни группа или государство не имеют права совершать или содействовать таким нарушениям», - говорится в документе.

«Исламская Республика Иран призывает Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности ясно осудить эти грубые нарушения и предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и дипломатических объектов, а также для предотвращения повторения подобных атак», - отмечается в продолжение.

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