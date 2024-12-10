Посол Ирана при ООН заявил, что любая угроза применения механизма "Снепбак" встретит решительный ответ Тегерана

В письме от вторника посол Ирана заявил, что Иран привержен добросовестному взаимодействию и изучению всех дипломатических путей для решения общих проблем. Однако, тройка должна признать, что значимая дипломатия требует подлинного диалога и уважения обязательств.

Иравани подчеркнул, что отказ тройки отменить санкции в октябре 2023 года и введение новых санкций в 2024 году под предлогами, не имеющими отношения к делу, являются явным нарушением их обязательств в рамках СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности. Заявление о том, что эти санкции «совершенно не связаны с СВПД», является юридически несостоятельным и нереалистичным. Резолюция 2231 прямо призывает всех участников СВПД воздерживаться от действий, которые подрывают цели соглашения.

Иравани заключил, что Иран по-прежнему привержен своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.