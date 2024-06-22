ВС Йемена обстреляли авианосец США и сухогруз

Ракетные силы наших ВС провели операцию против авианосца USS Eisenhower на севере Красного моря, которая включала в себя несколько баллистических и крылатых ракет. В ходе операции наши цели были достигнуты", - говорится в заявлении Сари.

Сари также добавил, что военно-морские силы хуситов провели операцию против сухогруза Transworld Navigator в Аравийском море, в сторону которого было запущено несколько баллистических ракет. "операция привела к прямому попаданию по судну", уточнил он.