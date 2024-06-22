22 июн. 2024 г., 21:34
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ВС Йемена обстреляли авианосец США и сухогруз

22 июн. 2024 г., 21:34
??????? ID: 85517034
ВС Йемена обстреляли авианосец США и сухогруз

Тегеран, 22 июня. ИРНА — Представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари сообщил, что военно-морские силы страны запустили несколько ракет в сторону атомного авианосца ВМС США USS Eisenhower в Красном море, а также атаковали судно Transworld Navigator в Аравийском море.

Ракетные силы наших ВС провели операцию против авианосца USS Eisenhower на севере Красного моря, которая включала в себя несколько баллистических и крылатых ракет. В ходе операции наши цели были достигнуты", - говорится в заявлении Сари.

Сари также добавил, что военно-морские силы хуситов провели операцию против сухогруза Transworld Navigator в Аравийском море, в сторону которого было запущено несколько баллистических ракет. "операция привела к прямому попаданию по судну", уточнил он.

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