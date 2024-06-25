МИД: Встреча министров форума ДСА отражает решимость Ирана укреплять многосторонность

«Сегодня в Тегеране успешно состоялось заседание министров форума "Диалог по сотрудничеству в Азии" под председательством Ирана», - сообщил в понедельник исполняющий обязанности главы МИД Ирана в соцсети "X".

По его словам, данное заседание предоставило возможность представителям государств-членов и генеральным секретарям азиатских международных межправительственных организаций обсудить и обменяться мнениями по темам повестки дня заседания и перспективам деятельности форума.

«На этом заседании также были впервые приняты два документа о принципах, господствующих над деятельностями и о процедуре форума, - добавил иранский дипломат. - Проведение этого заседания на данном этапе отражает решимость Ирана использовать все возможности для укрепления многосторонности, сотрудничества и солидарности в Азии».