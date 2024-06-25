25 июн. 2024 г., 12:04
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МИД: Встреча министров форума ДСА отражает решимость Ирана укреплять многосторонность

25 июн. 2024 г., 12:04
??????? ID: 85519551
МИД: Встреча министров форума ДСА отражает решимость Ирана укреплять многосторонность

Тегеран, 25 июня, ИРНА – Проведение форума "Диалог по сотрудничеству в Азии" (ДСА) на данном этапе отражает решимость Ирана использовать все возможности для укрепления многосторонности, сотрудничества и солидарности в Азии. Об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани.

«Сегодня в Тегеране успешно состоялось заседание министров форума "Диалог по сотрудничеству в Азии" под председательством Ирана», - сообщил в понедельник исполняющий обязанности главы МИД Ирана в соцсети "X".

По его словам, данное заседание предоставило возможность представителям государств-членов и генеральным секретарям азиатских международных межправительственных организаций обсудить и обменяться мнениями по темам повестки дня заседания и перспективам деятельности форума.

«На этом заседании также были впервые приняты два документа о принципах, господствующих над деятельностями и о процедуре форума, - добавил иранский дипломат. - Проведение этого заседания на данном этапе отражает решимость Ирана использовать все возможности для укрепления многосторонности, сотрудничества и солидарности в Азии».

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