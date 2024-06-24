Багери Кани провел встречу с замглавы МИД РФ

Встреча состоялась в понедельник на полях встречи Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) в иранской столице.

Встрече глав МИД ДСА проходит 23, 24 июня в Тегеране. 41 делегация из более 30 стран принимают участие в работе ДСА.

«Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА) учрежден в июне 2002 г. В Диалоге участвуют 35 государств: Иран, Россия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Индия, , Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Республика Корея, Кувейт, Монголия, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Япония.