24 июн. 2024 г., 17:20
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Багери Кани провел встречу с замглавы МИД РФ

24 июн. 2024 г., 17:20
??????? ID: 85519210
Багери Кани провел встречу с замглавы МИД РФ

Тегеран, 24 июня. ИРНА — Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Встреча состоялась в понедельник на полях встречи Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) в иранской столице.

Встрече глав МИД ДСА проходит 23, 24 июня в Тегеране. 41 делегация из более 30 стран принимают участие в работе ДСА.  

«Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА) учрежден в июне 2002 г. В Диалоге участвуют 35 государств: Иран, Россия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Индия, , Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Республика Корея, Кувейт, Монголия, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Япония.

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