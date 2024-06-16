NIOC заключила 4 контракта на сумму $2 млрд

В воскресенье, четыре контракта были подписаны в Миннефти, инвестиционная стоимость которых равна 2 миллиардам долларов, а доход оценивается 17 млрд долларов.

Эти контракты включают контракт на разработку и эксплуатацию месторождений Чангуле и Бандкархе, а также приобретение услуг по переработке сырой нефти с использованием установок, смонтированных на салазках.

Сегодня также были подписаны два контракта на приобретение услуг по переработке сырой нефти с использованием мобильных нефтеперерабатывающих мощностей в форме контрактов на строительство, владение и эксплуатацию (BOO) отдельно с компанией Mapna Oil and Gas Development Company и промышленной группой Maham Sharq.