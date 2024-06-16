16 июн. 2024 г., 14:00
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85511074
T T
0 Persons

NIOC заключила 4 контракта на сумму $2 млрд

16 июн. 2024 г., 14:00
Новости ID: 85511074
NIOC заключила 4 контракта на сумму $2 млрд

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Национальная иранская нефтяная компания заключила 4 нефтяных контракта с иранскими компаниями на сумму $2 млрд.

В воскресенье, четыре контракта были подписаны в Миннефти, инвестиционная стоимость которых равна 2 миллиардам долларов, а доход оценивается  17 млрд долларов.

Эти контракты включают контракт на разработку и эксплуатацию месторождений Чангуле и Бандкархе, а также приобретение услуг по переработке сырой нефти с использованием установок, смонтированных на салазках.

Сегодня также были подписаны два контракта на приобретение услуг по переработке сырой нефти с использованием мобильных нефтеперерабатывающих мощностей в форме контрактов на строительство, владение и эксплуатацию (BOO) отдельно с компанией Mapna Oil and Gas Development Company и промышленной группой Maham Sharq.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .