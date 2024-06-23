Планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта, заявили в Минске

«Очередной неверный шаг циничных западных политиков может оборвать тонкую ткань мирного времени, обрекая большую часть человечества на неминуемую гибель», - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

«Наш народ сохраняет историческую память и решительно защищает историческую правду, дабы не повторить событий прошлого», - заявила Кочанова, подчеркнув, что белорусский народ лучше всех знает цену мира и победы.

В другой части своего выступления председатель верхней палаты парламента Белоруссии напомнила, что суверенитет и независимость – их самое главное достояние, их ориентиры и непреходящие ценности, формирующие фундамент мирного созидательного развития белорусской государственности.