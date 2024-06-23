23 июн. 2024 г., 12:16
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Новости ID: 85517405
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Планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта, заявили в Минске

23 июн. 2024 г., 12:16
Новости ID: 85517405
Планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта, заявили в Минске

Тегеран, 23 июня, ИРНА – Спустя всего восемь десятилетий благополучной жизни планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова в ходе своего выступления по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Ее цитирует белорусское агентство БелТА.

«Очередной неверный шаг циничных западных политиков может оборвать тонкую ткань мирного времени, обрекая большую часть человечества на неминуемую гибель», - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

«Наш народ сохраняет историческую память и решительно защищает историческую правду, дабы не повторить событий прошлого», - заявила Кочанова, подчеркнув, что белорусский народ лучше всех знает цену мира и победы.

В другой части своего выступления председатель верхней палаты парламента Белоруссии напомнила, что суверенитет и независимость – их самое главное достояние, их ориентиры и непреходящие ценности, формирующие фундамент мирного созидательного развития белорусской государственности.

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