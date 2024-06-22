Иран и Беларусь наладят совместное производство газовых турбин

«Отношения между Ираном и Беларусью являются привилегированными на политическом уровне», - сказал Мехрабиан на встрече с Каранкевичом на полях четвертого совещания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проведённого в пятницу 21 июня.

По словам иранского министра, отношения между Ираном и Беларусью всегда развивались и расширялись при разных администрациях Ирана.

«Эта страна находится на хорошем уровне в плане электроники, горнодобывающей техники и различного оборудования», - добавил Мехрабиан, отметив, что Беларусь передовая страна, как по промышленному, так и по технологическому уровню.

Отметив, что Иран является передовой страной и после победы Исламской революции добился значительного роста в промышленной сфере, министр энергетики Ирана подчеркнул, что ирано-белорусские отношения необходимо укреплять в экономической сфере.

«Что касается газовой турбины, мы готовы сотрудничать с Беларусью, как в сфере продажи, так и послепродажного обслуживания», - отметил иранский министр.

Министр энергетики Беларуси, с другой стороны, сделал акцент на всестороннем и взаимном сотрудничестве с Ираном в области проектирования и строительства электростанций и оборудования, заявив, что Беларусь извлекала выгоду из специализированного опыта Ирана в области газовых турбин.