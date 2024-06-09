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Али Багери примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 10-11 июня в России

9 июн. 2024 г., 21:00
Новости ID: 85503672
Али Багери примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 10-11 июня в России

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Просматривая события группы БРИКС в ближайший месяц, можно говорить о насыщенных днях и активном сезоне сотрудничества между странами-членами. В этой связи, встреча министров иностранных дел этой группы в Нижнем Новгороде, Россия, приобретает еще большее значение благодаря планированию будущего отношений с заинтересованными в членстве и сотрудничестве странами.

Встреча министров иностранных дел стран-членов группы БРИКС намечена на понедельник и вторник, 10 и 11 июня в Нижнем Новгороде. В ней примут участие Али Багери, и.о. главы МИД Исламской Республики Иран, и высокопоставленные дипломаты из 9 других стран-членов этой группы.

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Багери, который во главе дипломатической делегации отправится в Россию, ранее на встрече в Казани назвал группу БРИКС ядром и движущей силой международной воли для построения мира, основанного на справедливости и обеспечении интересов независимых стран.

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По словам Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации и шерпы (специального национального представителя) России в группе БРИКС, это событие состоится в расширенном формате с участием партнеров, не являющихся членами группы БРИКС.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, помимо 10 стран-членов БРИКС, на встречу приглашены Алжир, Бахрейн, Беларусь, Куба, Бангладеш, Индонезия, Казахстан, Лаос, Мавритания, Нигерия, Шри-Ланка, Таиланд, Турция, Венесуэла и Вьетнам.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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