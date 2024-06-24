Число жертв в Газе достигло 37 626 человек

"Число жертв израильской агрессии выросло до 37 626", - говорится в заявлении Минздрава сектора Газа.

В Минздраве также сообщили, что общее число пострадавших также возросло за прошедшие сутки и в настоящий момент составляет 86 098.

"Всего за последние 24 часа погибли 28 человек, ранения получили еще 66", сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что из-за продолжающихся нападений тела нескольких погибших все еще лежат под завалами, и организации по оказанию помощи не могут найти их и доставить в медицинские центры.