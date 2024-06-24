24 июн. 2024 г., 17:58
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85519223
T T
0 Persons

Число жертв в Газе достигло 37 626 человек

24 июн. 2024 г., 17:58
??????? ID: 85519223
Число жертв в Газе достигло 37 626 человек

Тегеран, 24 июня. ИРНА — Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 37 626, сообщили во понедельник в Министерстве здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 37 626", - говорится в заявлении Минздрава сектора Газа.

В Минздраве также сообщили, что общее число пострадавших также возросло за прошедшие сутки и в настоящий момент составляет 86 098.

"Всего за последние 24 часа погибли 28 человек, ранения получили еще 66", сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что из-за продолжающихся нападений тела нескольких погибших все еще лежат под завалами, и организации по оказанию помощи не могут найти их и доставить в медицинские центры.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .