Резолюция Европейской тройки о ядерной программе Ирана принята на Совете управляющих

В резолюции, которая принята 20 голосами "за", 2 "против" и 12 "воздержавшимися", без упоминания о сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, от Тегерана требуется "принять необходимые и срочные меры" для решения спорных вопросов гарантий.

В резолюции также содержится требование к Ирану "без промедления" выполнить заявление от 4 марта о решении всех оставшихся вопросов между Ираном и МАГАТЭ и восстановить полномочия инспекторов Агентства, которые Иран отменил на основании суверенных прав, изложенных в статье 9 Соглашения о всеобъемлющих гарантиях.

В документе, повторяющем политические обвинения в нарушении гарантий, основанные на поддельных документах израильского режима, от Тегерана требуется "предоставить достоверные объяснения по поводу "частиц урана с антропогенным происхождением в двух необъявленных местах в Иране" и "проинформировать Агентство о текущем местонахождении ядерных материалов или загрязненного оборудования".

Между тем, инспекторы МАГАТЭ уже неоднократно посещали ядерные объекты Ирана и никогда не находили доказательств того, что ядерная программа страны была отклонена в сторону военных целей. Иран также продолжает сотрудничество с МАГАТЭ в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и подчеркивает, что оставшиеся вопросы могут быть решены профессиональным путем без предубеждений со стороны МАГАТЭ.

Тем не менее, в спешной и неконструктивной резолюции "Тройка" говорится, что в случае отсутствия "необходимого, полного и однозначного сотрудничества Ирана с МАГАТЭ по урегулированию всех оставшихся вопросов гарантий", Генеральному директору МАГАТЭ может быть предложено "представить всеобъемлющую и обновленную оценку вероятности наличия или использования необъявленных ядерных материалов в связи с оставшимися вопросами прошлого и настоящего в отношении ядерной программы Ирана на основе имеющейся информации".

Это уже четвертый раз после реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и закрытия дела о нарушениях гарантий в отношении мирной ядерной программы Ирана, когда западные страны под руководством израильского режима выносят против Ирана резолюцию.