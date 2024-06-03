3 июн. 2024 г., 12:55
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СМИ: Саудовская Аравия не примет участие в мирной конференции по Украине

3 июн. 2024 г., 12:55
??????? ID: 85498055
СМИ: Саудовская Аравия не примет участие в мирной конференции по Украине

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Саудовская Аравия не примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии.

По данным телеканала RT Arabic, немецкое информационное агентство со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде сообщило, что Саудовская Аравия ещё официально не объявила о своем решении, но информированные источники говорят о том, что страна не примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

Большинство обсуждений на этой конференции, которая пройдет в Швейцарии через две недели, будут основано на «мирном плане» Зеленского. Россия уже отвергла этот план.

Ранее Россия и Китай объявили, что не примут участие в этой конференции.

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