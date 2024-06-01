Виктор Орбан: Евросоюз и НАТО приближаются к войне с Россией с каждым днем

В субботу утром Орбан дал интервью местному радио. Он отметил сообщения в СМИ о том, что Париж планирует отправить французских солдат в Киев для обучения украинских войск, а США разрешили Украине использовать пожертвованное оружие для атаки на цели глубоко в России. Орбан заявил: "НАТО сейчас вместо того, чтобы защищать нас, толкает нас к новой мировой войне".

Орбан назвал три ключевых этапа перед началом войны: "дискуссия, подготовка и разрушение".

Он добавил: "Члены НАТО сейчас завершают этап "дискуссии" о войне с Россией и переходят к этапу "подготовки" к началу военного противостояния с этой страной".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы, Казахстан. Он заявил, что НАТО готовится к длительной войне с Россией, но добавил: "Есть еще шанс предотвратить эту войну".