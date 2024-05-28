Корабль в Красном море подвергся ракетной атаке

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на британскую морскую службу безопасности (AMBERY) сообщил, что получил сообщение о безопасностном инциденте в 54 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен.

Эта компания заявила, что первоначальные отчеты указывают на ракетную атаку, в результате которой три ракеты попали в корабль.

AMBERY также сообщила, что, согласно информации, предоставленной экипажем корабля, корабль был поражен в районе грузового склада и получил утечку воды.

Согласно этому отчету, поврежденный корабль начал крениться из-за повреждений и поступления воды внутрь.