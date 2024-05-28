28 мая 2024 г., 18:48
Новости ID: 85492686
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Корабль в Красном море подвергся ракетной атаке

28 мая 2024 г., 18:48
Новости ID: 85492686
Корабль в Красном море подвергся ракетной атаке

Тегеран, 28 мая, ИРНА - Средства массовой информации сообщили сегодня во вторник о ракетной атаке на корабль неподалеку от йеменского порта Ходейда в Красном море.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на британскую морскую службу безопасности (AMBERY) сообщил, что получил сообщение о безопасностном инциденте в 54 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен.

Эта компания заявила, что первоначальные отчеты указывают на ракетную атаку, в результате которой три ракеты попали в корабль.

AMBERY также сообщила, что, согласно информации, предоставленной экипажем корабля, корабль был поражен в районе грузового склада и получил утечку воды.

Согласно этому отчету, поврежденный корабль начал крениться из-за повреждений и поступления воды внутрь.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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