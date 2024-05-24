Йеменцы провели беспрецедентные операции против Израиля

Генерал-майор Ухайи Сариа, официальный представитель вооруженных сил Йемена, сегодня в пятницу сообщил, что в ходе первой операции ракетой был атакован корабль "MSC ALEXANDRA" сионистского режима в Аравийском море.

Он добавил, что во второй операции военно-морские, беспилотные и ракетные силы атаковали корабль "YANNIS", принадлежащий греческой компании, во время его прохода через Красное море.

Он сказал, что в третьей операции ракетные силы атаковали корабль "ESSEX" сионистского режима несколькими ракетами в Средиземном море.

Генерал Сариа также предупредил все компании, сотрудничающие с сионистским режимом, что их корабли, независимо от места назначения, будут являться целями в объявленной зоне боевых действий.