24 мая 2024 г., 18:49
Новости ID: 85487917
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Йеменцы провели беспрецедентные операции против Израиля

24 мая 2024 г., 18:49
Новости ID: 85487917
Йеменцы провели беспрецедентные операции против Израиля

Тегеран, 24 мая, ИРНА - Официальный представитель вооруженных сил Йемена сообщил о проведении 3 беспрецедентных операций против 3 кораблей в Красном море, Аравийском море и Средиземном море.

Генерал-майор Ухайи Сариа, официальный представитель вооруженных сил Йемена, сегодня в пятницу сообщил, что в ходе первой операции ракетой был атакован корабль "MSC ALEXANDRA" сионистского режима в Аравийском море.

Он добавил, что во второй операции военно-морские, беспилотные и ракетные силы атаковали корабль "YANNIS", принадлежащий греческой компании, во время его прохода через Красное море.

Он сказал, что в третьей операции ракетные силы атаковали корабль "ESSEX" сионистского режима несколькими ракетами в Средиземном море.

Генерал Сариа также предупредил все компании, сотрудничающие с сионистским режимом, что их корабли, независимо от места назначения, будут являться целями в объявленной зоне боевых действий.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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