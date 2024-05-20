Йемен: Раиси был примером смелого и преданного руководителя исламской уммы

«Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования и сочувствие Лидеру, правительству и народу Исламской Республики Иран, а также всем угнетенным мира в связи с этой трагедией», - говорится в послании правительства Йемена.

Руководитель высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат также в отдельном послании выразил соболезнования в связи с мученической смертью аятоллы Раиси и его спутников.

«Мы подчеркиваем свою поддержку Исламской Республики Иран и полностью уверены в ее способности проявлять терпение и преодолеть трудности», - отмечается в послании аль-Машата.

В продолжение аль-Машат отметил, что аятолла Эбрахим Раиси был образом смелого мусульманского руководителя, который был преданным вопросам исламской уммы и стремился достичь ее идеалов.

Член Высшего политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хуси также в послании, выразив соболезнования аятолле Хаменеи и иранскому народу в связи с гибелью Президента, министра иностранных дел и сопровождающей их делегации, заявил, что иранский народ останется на пути этих искренних мучеников и руководителей, которые верны народу и их воспитали.