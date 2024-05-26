Военный аналитик: даже армиям не под силу провести такую операцию по засаде, как «Аль-Кассам» в Джебалии

В интервью катарскому телеканалу Хатем Фалахи, иракский военный эксперт, комментируя операцию по засаде в лагере Джебалия на севере сектора Газа, о которой утром в воскресенье объявил Абу Убайда, представитель бригад «Аль-Кассам», заявил, что операция отличалась высоким уровнем стратегического и полевого планирования, что не под силу даже армиям.

Он добавил: «Убийство, ранение и пленение целой группы израильских солдат свидетельствует о том, что система командования и управления сопротивления работает безупречно и профессионально».

Этот иракский военный аналитик подчеркнул: «Следует признать, что бойцы «ХАМАС» без званий разгромили военных и офицеров с званиями».