26 мая 2024 г., 15:47
Новости ID: 85490132
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Военный аналитик: даже армиям не под силу провести такую операцию по засаде, как «Аль-Кассам» в Джебалии

26 мая 2024 г., 15:47
Новости ID: 85490132
Военный аналитик: даже армиям не под силу провести такую операцию по засаде, как «Аль-Кассам» в Джебалии

Тегеран, 26 мая, ИРНА - Иракский военный аналитик в воскресенье утром заявил, что даже армии не в состоянии провести подобную операцию по засаде, которую осуществили палестинские силы в Джебалии, на севере сектора Газа.

В интервью катарскому телеканалу Хатем Фалахи, иракский военный эксперт, комментируя операцию по засаде в лагере Джебалия на севере сектора Газа, о которой утром в воскресенье объявил Абу Убайда, представитель бригад «Аль-Кассам», заявил, что операция отличалась высоким уровнем стратегического и полевого планирования, что не под силу даже армиям.

Он добавил: «Убийство, ранение и пленение целой группы израильских солдат свидетельствует о том, что система командования и управления сопротивления работает безупречно и профессионально».

Этот иракский военный аналитик подчеркнул: «Следует признать, что бойцы «ХАМАС» без званий разгромили военных и офицеров с званиями».

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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