Аракчи: Ядерная угроза Израиля изменит региональное уравнение безопасности

Аббас Аракчи, секретарь Стратегического совета по внешней политике, в воскресенье в панельной дискуссии "Баланс после Аль-Акса на региональном уровне" в рамках семинара сети Аль-Джазира в Дохе, Катар, с упором на основополагающие принципы Исламской Республики Иран в полной поддержке народа и сопротивления Палестины подчеркнул: «Иран выступает против нормализации отношений с Израилем, и мы выражаем эту позицию и тревогу нашим арабским братьям, которые установили отношения с Израилем, и тем, кто думает об этом. Мы считаем нормализацию предательством Палестины и палестинского вопроса».

Он сказал: «Иранский подход основан на едином государстве, структура которого формируется путем всеобщего референдума среди всех основных жителей - мусульман, евреев и христиан».

Он, ссылаясь на эскалацию ядерной напряженности из-за ядерных угроз со стороны сионистского режима и угрозы так называемого "наследия" этого режима использовать атомную бомбу против сектора Газа, а также угрозы некоторых бывших и нынешних членов Кнессета (парламента) сионистского режима использовать ядерную мощь, сказал, что один из них по имени Моше Регев написал в своем твиттере, что баллистическая ракета Израиля "Эрихо" способна нести ядерные боеголовки и пригрозил их применением.

Араки добавил в своем выступлении на этой панели, что ядерная угроза Израиля изменит региональное уравнение безопасности и заставит других пересмотреть свое ядерное положение.

Он подчеркнул, что Ближний Восток должен быть свободен от ядерного оружия, и сионистский режим должен быть лишен ядерного оружия.