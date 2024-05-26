После задержания сионистских военных жители Ливана и Западного берега отпраздновали это событие

По данным палестинского агентства САМА, люди выходили на улицы и обрадовались в таких городах как Дура, Сур, а также в лагерях палестинских беженцев Айн-эль-Хильва, Нахр аль-Баред, Аль-Басс и Ар-Рашидия в Ливане.

Ранее пресс-секретарь «Бригад Аль-Кассам» сообщил, что их боевики в субботу вечером провели сложную операцию на севере сектора Газа, затащили сионистские силы в туннель и столкнулись с ними внутри и у входа туннеля.

«В этой сложной засадной операции наши муджахиды (боевики, -ред.) столкнулись с сионистскими силами с нулевой точки и напали на силы поддержки, которые прибыли на место происшествия, забросав их гранатами и бомбами, - добавил Абу Обейда. - После того, как они убили и ранили ряд сионистских военных, взяли под свой контроль их оружие и снаряжение и покинули место операции».