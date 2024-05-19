В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли пропалестинские демонстрации

По случаю 76-й годовщины «День Накбы» в субботу вечером по местному времени около 400 протестующих провели митинг в общественном парке «Национальная аллея» в Вашингтоне.

Демонстранты потребовали немедленного прекращения войны сионистского режима против Газы, скандируя лозунги «На узурпированной земле не будет мира!», «Прекратите убийство!», «Остановите преступление!» и «Израиль должен покинуть Палестину!».

Подвернув критике президента США Джо Байдена, протестующие обвинили его в том, что он ложно делает вид, что обеспокоен человеческими жертвами в войне в Газе, и скандировали «Байден, геноцид – твое наследие!».