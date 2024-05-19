19 мая 2024 г., 11:21
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В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли пропалестинские демонстрации

19 мая 2024 г., 11:21
??????? ID: 85481846
В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли пропалестинские демонстрации

Тегеран, 19 мая, ИРНА – В Вашингтоне и Нью-Йорке ряд пропалестинских активистов, подвергнув критике США и сионистский режим, провели акции протеста и скандировали лозунги в поддержку Палестины.

По случаю 76-й годовщины «День Накбы» в субботу вечером по местному времени около 400 протестующих провели митинг в общественном парке «Национальная аллея» в Вашингтоне.

Демонстранты потребовали немедленного прекращения войны сионистского режима против Газы, скандируя лозунги «На узурпированной земле не будет мира!», «Прекратите убийство!», «Остановите преступление!» и «Израиль должен покинуть Палестину!».

Подвернув критике президента США Джо Байдена, протестующие обвинили его в том, что он ложно делает вид, что обеспокоен человеческими жертвами в войне в Газе, и скандировали «Байден, геноцид – твое наследие!».

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