Амир Абдоллахиян: Европа должна громко заявить о своем требовании справедливости по вопросу Палестины

Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, на своей личной странице в социальных сетях по случаю Дня Европы 2024 написал: "Я поздравляю всех, кто в Европе отмечает этот день в надежде на объединенную, спокойную и процветающую Европу".

Он добавил: "В этот особый день все, кто работал ради мира и благополучия Европы, должны думать о мире и безопасности во всем мире. То, что происходит в Газе, является тяжелым бременем для совести человечества и серьезным испытанием для легитимности таких ценностей, как человеческое достоинство и права человека, за которые, как утверждают европейцы, они борются".

Амир Абдоллахиян подчеркнул: "Европа должна громко заявить о своем требовании справедливости по вопросу Палестины".

Министр иностранных дел подтвердил, что Иран готов продолжать работу и взаимодействие с Европой на основе уважения, конструктивного диалога и сотрудничества в интересах общих целей, мира и безопасности в мире.