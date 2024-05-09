Глава МИД Ирана призвал ООН усилить давление на израильский режим

В телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в четверг Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская Республика Иран продолжает свои усилия по установлению стабильности и безопасности в регионе, особенно путем прекращения преступлений израильского режима в войне против сектора Газа.

Он также высоко оценил усилия генерального секретаря ООН, направленные на прекращение геноцидной войны оккупационного режима в секторе Газа.

Амир Абдоллахиян предупредил, что если США, вместо того, чтобы оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня, умиротворят этот режим в совершении новых преступлений в Рафахе, последствия будут тяжелыми для сторонников войны.

Гутерриш, со своей стороны, высоко оценивает мудрые действия и позицию Ирана по достижению мира и безопасности в регионе, заявив, что ООН с самого начала подчеркивала свою твердую позицию по достижению прекращения огня и скорейшему прекращению войны.

«Мы находимся в процессе оказания давления на Израиль и активно консультируемся с Соединенными Штатами и другими влиятельными странами, чтобы установить прекращение огня и немедленное прекращение войны в Газе и регионе, и особенно, чтобы как можно скорее открыть контрольно-пропускной пункт Рафах. и другие переходы, которые являются спасательным кругом для жителей Газы», — сказал он.

«Я постоянно нахожусь в контакте с Египтом, Катаром и Иорданией в дополнение к продолжающимся консультациям между нами, и я прошу все стороны сосредоточиться на прекращении войны и кровопролития. Будьте уверены, что мы будем продолжать серьезно, пока война не будет остановлена и проблемы не будут решены, и мы благодарим Иран таким образом», добавил он.