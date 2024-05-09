9 мая 2024 г., 19:41
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Рябков: РФ упреждающе планирует места развертывания систем РСМД в ответ на действия США

9 мая 2024 г., 19:41
??????? ID: 85471609
Рябков: РФ упреждающе планирует места развертывания систем РСМД в ответ на действия США

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Российские специалисты проводят упреждающее планирование мест развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США по размещению подобных систем. Об этом как передает ТАСС заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, в зависимости от обстановки, как это неоднократно подчеркивалось, при появлении подобных систем американского производства в любом регионе мира, в данном случае, прежде всего, мы смотрим на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Наше развертывание будет осуществляться так, чтобы эти новые угрозы эффективно парировались. Соответственно, предварительно упреждающее планирование специалистами тоже ведется", - отметил высокопоставленный дипломат, комментируя подготовку возможных мест размещения российских систем РСМД в ответ на дестабилизирующие шаги США.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право реагировать зеркально, когда бы и где бы ни появлялись наземные ракеты средней и меньшей дальности американского производства, что будет означать "прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений". В дипведомстве обратили внимание, что Вашингтон уже открыто и явно встал на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по соответствующем договору. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов, указали в МИД РФ. 

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