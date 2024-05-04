4 мая 2024 г., 12:09
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Новости ID: 85465447
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Амир Абдоллахиян прибыл в Гамбию для участия в саммите ОИС

4 мая 2024 г., 12:09
Новости ID: 85465447
Амир Абдоллахиян прибыл в Гамбию для участия в саммите ОИС

Тегеран, 4 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, возглавляя делегацию, прибыл в Банжул, столицу Гамбии, для участия в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На саммите Организации исламского сотрудничества, который будет проходить в субботу и воскресенье, 4-5 мая, с основной темой "Повышение единства и солидарности через диалог по устойчивому развитию", будут обсуждаться различные вопросы и проблемы исламского мира, особенно ситуация в Палестине и секторе Газа.

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