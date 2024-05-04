Амир Абдоллахиян прибыл в Гамбию для участия в саммите ОИС

На саммите Организации исламского сотрудничества, который будет проходить в субботу и воскресенье, 4-5 мая, с основной темой "Повышение единства и солидарности через диалог по устойчивому развитию", будут обсуждаться различные вопросы и проблемы исламского мира, особенно ситуация в Палестине и секторе Газа.