Иран объявил о введении санкций в отношении США и Великобритании

В четверг утром Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран опубликовало два отдельных заявления о том, что страна ввела санкции в отношении нескольких деятелей и организаций в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве.

Первое заявление, касающееся санкций против американских деятелей и организаций, гласит:,

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в соответствии с "Законом о противодействии нарушениям прав человека и авантюрной и террористической деятельности Соединенных Штатов в регионе" (2017), в частности, статьями 4 и 5, определяет и вводит санкции, предусмотренные вышеупомянутым законом в отношении следующих лиц и учреждений в связи с их поддержкой и финансированием террористических актов сионистского режима Израиля, прославлением и поддержкой терроризма и грубыми нарушениями прав человека в отношении палестинского народа, и в частности, жители сектора Газа. Следующие учреждения будут подвергнуты санкциям за поддержку и соучастие в отвратительных действиях израильского режима против палестинцев, особенно в секторе Газа:

- Корпорация Lockheed Martin, в связи с ее участием в поставках оружия израильскому режиму;

- General Dynamics в связи с поставкой 155-миллиметровых пуль израильскому режиму;

- Инженерная компания Skydio в связи с поставкой беспилотников израильскому режиму;

- Корпорация Chevron в связи с оказанием помощи израильскому режиму в эксплуатации газовых скважин в восточном Средиземноморье. Доходы от этой эксплуатации используются Израилем для начала наступления на палестинцев особенно в секторе Газа;

- Компания "Харон", в связи с ее ролью в санкциях против ХАМАСА со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов и ее стремлением перекрыть ХАМАСу и "Исламскому джихаду" доступ к сети для перевода криптовалюты под предлогом отмывания денег.

Следующие лица будут подвергнуты санкциям за поддержку и соучастие в отвратительных действиях израильского режима против палестинцев, особенно в секторе Газа:

- Джейсон Гринблатт: исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Дональда Трампа и Trump Organization, а также его советник по Израилю.;

- Майкл Рубин, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства;

- Джейсон Бродски, директор по политике организации "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI);

- Клиффорд Д. Мэй, основатель и президент FDD;

- Брайан П. Фентон: генерал армии США, 13-й командующий Командованием специальных операций США;

- Брэд Купер: командующий Центральным командованием Военно-морских сил США/ПЯТЫМ флотом;

- Грегори Дж. Хейс: генеральный директор корпорации RTX.