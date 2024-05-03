3 мая 2024 г., 23:48
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Новости ID: 85465286
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Иран: маска лицемерия снята с лица США

3 мая 2024 г., 23:48
Новости ID: 85465286
Иран: маска лицемерия снята с лица США

Тегеран, 3 мая. ИРНА — В ответ на подавление пропалестинских протестов в США, официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что маска лицемерия снята с лиц «ложных защитников свободы слова и прав человека».

"Действия правительства США по искажению правды и описанию искреннего гнева студентов и преподавателей и их протестов как «антисемитизма», чтобы оправдать подавление мирных собраний пропалестинских студентов, не умаляет уродства их действия", написал он в пятницу на своей странице в «X».

Значительное количество евреев, в том числе еврейские студенты, также заявили о своем отвращении к преступлениям сионистского режима и позорной поддержке режима со стороны правительства США, добавил он.

Местные СМИ сообщают, что на данный момент во время пропалестинских протестов в Соединенных Штатах было арестовано более 2000 студентов и преподавателей.

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