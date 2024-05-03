Иран: маска лицемерия снята с лица США

"Действия правительства США по искажению правды и описанию искреннего гнева студентов и преподавателей и их протестов как «антисемитизма», чтобы оправдать подавление мирных собраний пропалестинских студентов, не умаляет уродства их действия", написал он в пятницу на своей странице в «X».

Значительное количество евреев, в том числе еврейские студенты, также заявили о своем отвращении к преступлениям сионистского режима и позорной поддержке режима со стороны правительства США, добавил он.

Местные СМИ сообщают, что на данный момент во время пропалестинских протестов в Соединенных Штатах было арестовано более 2000 студентов и преподавателей.