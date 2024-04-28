Бен Джамал, один из организаторов еженедельных демонстраций сторонников Палестины в Лондоне, сказал журналистам в ходе вчерашнего марша в субботу, что "На этой неделе мы увидели ужасающие изображения массовых захоронений в Газе. Палестинцы, убитые выстрелами в упор с завязанными руками, но наше правительство решило продолжать поставки оружия режиму, совершающему эти преступления, став частью оси геноцида". "Вот почему мы проводим митинги, чтобы донести наше послание до государственных должностных лиц", - заключил он.
Глава кампании солидарности с палестинским народом: Правительство Великобритании является частью оси геноцида в Газе
28 апр. 2024 г., 10:45
??????? ID: 85459257
Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Глава кампании солидарности с палестинским народом, подвергнув критике смертельное молчание Великобритании в отношении обнаружения массовых захоронений на территории сектора Газа, назвал правительство этой страны частью оси геноцида в Палестине.
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