Глава кампании солидарности с палестинским народом: Правительство Великобритании является частью оси геноцида в Газе

Бен Джамал, один из организаторов еженедельных демонстраций сторонников Палестины в Лондоне, сказал журналистам в ходе вчерашнего марша в субботу, что "На этой неделе мы увидели ужасающие изображения массовых захоронений в Газе. Палестинцы, убитые выстрелами в упор с завязанными руками, но наше правительство решило продолжать поставки оружия режиму, совершающему эти преступления, став частью оси геноцида". "Вот почему мы проводим митинги, чтобы донести наше послание до государственных должностных лиц", - заключил он.