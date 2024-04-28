Израильское управление телерадиовещания в своем сообщении утверждало, что специальный самолет главы "Моссад" приземлился в Эр-Рияде в субботу вечером, всего за два дня до визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию. Согласно сообщениям сионистских СМИ, этот самолет, ранее перевозивший должностные лица "Моссад" и "Шабак" для консультаций о прекращении огня в Газе в Египет и Катар, вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сделал остановку в аэропорту Аммана, столицы Иордании, а затем направился в Эр-Рияд. Сионистские СМИ утверждали, что этот полет был предпринят в рамках усилий по нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом.
Сионистские СМИ: Самолет главы "Моссад" приземлился в Эр-Рияде
28 апр. 2024 г., 09:32
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Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Израильское управление телерадиовещания в своем сообщении заявило, что самолет главы "Моссад" приземлился в Эр-Рияде в субботу вечером.
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