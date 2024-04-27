27 апр. 2024 г., 16:28
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Студенты и преподаватели Тегеранского университета провели митинг в поддержку студенческих протестов в Америке и Европе

27 апр. 2024 г., 16:28
??????? ID: 85458694
Студенты и преподаватели Тегеранского университета провели митинг в поддержку студенческих протестов в Америке и Европе

Тегеран, 27 апреля, ИРНА - Сегодня, в субботу, 27 апреля, профессорско-преподавательский состав и студенты Тегеранского университета собрались у главного входа университета, чтобы выразить поддержку пробудившимся студентам университетов Америки и Европы.

Преподаватели, студенты и сотрудники Тегеранского университета сегодня, в субботу, 27 апреля, собрались у главного входа университета, чтобы выразить поддержку пробудившимся студентам университетов Америки и Европы и осудить действия американской полиции, избивающей студентов.

Университетское сообщество - преподаватели, студенты и сотрудники Тегеранского университета - в поддержку пробудившихся сознаний академического сообщества Америки и Европы, отвергающих несправедливость и убийство палестинцев сионистским режимом Израиля и поддержку этого режима Америкой, скандировали лозунги "Смерть Америке, смерть Израилю, смерть Англии", осуждая действия американской полиции.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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