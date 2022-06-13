Высокопоставленный американский чиновник опроверг заявления Гросси об Иране

Вскоре после того, как Иран подписал свое знаковое ядерное соглашение с мировыми державами, эксперты Организации Объединенных Наций по атомной энергии объехали всю страну, устанавливая защищенные от несанкционированного доступа камеры наблюдения на ядерных объектах Исламской республики.

Эти сложные устройства были жизненно важны для способности Международного агентства по атомной энергии обеспечить соблюдение Тегераном соглашения 2015 года. К январю 2016 года МАГАТЭ заявило, что оно собирает и анализирует «сотни тысяч изображений, ежедневно снимаемых» с камер.

На прошлой неделе Тегеран сообщил МАГАТЭ, что демонтирует все 27 камер, установленных наблюдательным органом для наблюдения за соглашением, что стало резким ответом на резолюцию МАГАТЭ, поддержанную Западом и критикующую Иран.

В результате дипломатические усилия зашли в тупик на несколько недель. Глава иранской ядерной программы Мохаммад Эслами заявил в четверг, что Тегеран уже начал демонтировать камеры и приступил к установке новых центрифуг. У МАГАТЭ все еще есть около 40 камер в Иране, но они обычно контролируют ядерный материал, такой как уран, в то время как 27 устройств, установленных в рамках сделки, контролировали такие виды деятельности, как производство компонентов центрифуг, используемых для обогащения урана, а также исследования и разработки.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что действия Ирана стали серьезным ударом, но еще не фатальным для сделки, «потому что на данный момент это обратимо». Но чиновник предупредил, что чем дольше камеры будут выключены, тем сложнее будет повторно заключить сделку.

«Если они этого не сделают [в ближайшее время снова включат камеры], то шаги, которые им придется предпринять, чтобы обеспечить МАГАТЭ достаточной уверенностью, чтобы восполнить пробел в знаниях, значительно затруднят возвращение к СВПД [сделке]», - сказал чиновник.

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