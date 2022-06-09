Раиси: Иран не отступит от своих позиций

«Иранская нация серьезно относится к своему праву. Неужели вы думали, что если вы примете резолюцию против Ирана в Совете управляющих, мы откажемся от своих позиций? Во имя Бога и великой нации Ирана мы не отступим ни на шаг от наших позиций», - отметил он.

«Разве вы не выступили с несколькими заявлениями и резолюциями в международных организациях против Ирана из-за вашего политического влияния? Вы чего-нибудь добились? Разве вы не сидели за столом переговоров о Палестине и не принимали решения против угнетенного народа Палестины и палестинских воинов и не принимали резолюции? Были ли эти меры эффективными? Привели ли к чему-нибудь Кэмп-Дэвид, Шарм-эш-Шейх, Осло и другие соглашения, которые вы подписали, убедив некоторых палестинцев и некоторых арабов? Сегодня инициатива принадлежит палестинским воинам на поле боя», - добавил он.

Раиси также сказал, что после того, как Запад призвал Грецию захватить иранский нефтяной танкер, Иран захватил два их судна.

Он добавил, что время «наездов» закончилось, и сегодня они объявили, что вернут танкер.

Президент Раиси подтвердил, что Иран достиг ситуации, существовавшей до введения санкций на экспорт, и что торговый баланс страны демонстрирует успех, добавив, что экономический рост страны достиг пяти процентов, и все показатели указывают на светлое будущее экономики страны.

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