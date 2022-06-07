Глава МИД Ирана провел встречу с министром внутренних дел Ирака

«Сегодня я встретился с г-ном Османом аль-Ганеми, министром внутренних дел Ирака. Мы обсудили пути расширения и укрепления связей между двумя странами. Мы подчеркнули необходимость поддержания стабильности и безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, сдерживании явления пылевых бурей и снятии ограничений на наземные поездки граждан двух стран, особенно во время Арбаина», - написал он в Твиттере.
Тегеран, 7 июня, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в Тегеране встретился в министром внутренних дел Ирака Османом аль-Ганеми.
Похожие новости
-
Минобороны Ирана назвал большим ударом по Израилю одобрение закона, криминализирующего отношения со страной в Ираке
Тегеран, 7 июня, ИРНА - Минобороны Ирана генерал Амир Аштияни на встрече с иракским коллегой…
-
Борьба с пылевыми и песчаными бурями должна осуществляться на основе пакта между странами региона
Тегеран, 30 мая, ИРНА - В телефонном разговоре Президент Исламской Республики Иран Эбрахим…
-
Главы МИД Ирана, Ирака, Кувейта и Сирии обсудили кризис с пыльной бурей
Тегеран, 25 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и министры иностранных дел…
Your Comment