7 июн. 2022 г., 21:19
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Глава МИД Ирана провел встречу с министром внутренних дел Ирака

Глава МИД Ирана провел встречу с министром внутренних дел Ирака

Тегеран, 7 июня, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в Тегеране встретился в министром внутренних дел Ирака Османом аль-Ганеми.

«Сегодня я встретился с г-ном Османом аль-Ганеми, министром внутренних дел Ирака. Мы обсудили пути расширения и укрепления связей между двумя странами. Мы подчеркнули необходимость поддержания стабильности и безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, сдерживании явления пылевых бурей и снятии ограничений на наземные поездки граждан двух стран, особенно во время Арбаина», - написал он в Твиттере.

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