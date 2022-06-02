Уход чернокожих помощников из Белого дома — признак расовой дискриминации в США

"Уход афроамериканских сотрудников из Белого дома является символом систематической расовой дискриминации небелых этнических меньшинств. Они описывают рабочую среду в Белом доме с небольшой поддержкой начальства и меньшими шансами на продвижение по службе", написал он на своей странице в Twitter в четверг.

По данным Politico, по меньшей мере 21 чернокожий сотрудник покинули Белый дом с конца прошлого года или планируют уйти в ближайшее время. Некоторые из тех, кто остался, говорят, что это неудивительно: они описывают рабочую среду с небольшой поддержкой начальства и меньшими шансами на продвижение по службе.

согласно интервью с девятью нынешними и бывшими чиновниками Белого дома, причины ухода могут быть разными, но все они не остались незамеченными в рядах.

«Мы здесь и делаем много работы, но мы не лица, принимающие решения, и нет реального пути к тому, чтобы стать лицами, принимающими решения», — сказал один из нынешних чернокожих чиновников Белого дома. «Нет реальной обратной связи и нет четкого пути к каким-либо акциям».

"Нынешнее правительство изначально наняло большое количество чернокожих без каких-либо планов по их удержанию или развитию, и это приведет к тому, что со временем вас будут игнорировать и устранять", заявил другой сотрудник.

Некоторые чернокожие в Белом доме заявили Politico, что вопросы, важные для афроамериканского общества, не входят в список приоритетов правительства, и что это ускорит уход чернокожих от правительства в будущем.

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