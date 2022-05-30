30 мая 2022 г., 16:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84772375
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За сутки в Иране умерли 2 два человека от COVID-19

За сутки в Иране умерли 2 два человека от COVID-19

Тегеран, 30 мая, ИРНА - Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 310, причем 2 иранца умерли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 240 новых случаев заражения COVID-19, при этом 63 человек госпитализированы.

Так, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 231 802 человека.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 047 817 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 523 076 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 843 962 человека - вторую дозу, а 27 526 458 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 903 496 дозы вакцины против COVID-19.

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