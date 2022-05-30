За сутки в Иране умерли 2 два человека от COVID-19

За последние сутки в Иране был выявлен 240 новых случаев заражения COVID-19, при этом 63 человек госпитализированы.

Так, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 231 802 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 047 817 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 523 076 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 843 962 человека - вторую дозу, а 27 526 458 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 903 496 дозы вакцины против COVID-19.

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