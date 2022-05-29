Президент Таджикистана прибыл в Тегеран

Президента Рахмона, который прибыл в Тегеран по официальному приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси в аэропорту встретил министр энергетики Али Акбар Мехрабян.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года президент Ирана совершил официальный визит в Таджикистан, по итогам которого подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Ирана и Таджикистана. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах.

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