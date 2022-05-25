25 мая 2022 г., 13:43
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Шамхани примет участие в очередной сессии Диалога по региональной безопасности в Душанбе

Шамхани примет участие в очередной сессии Диалога по региональной безопасности в Душанбе

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 26 мая примет участие в четвертой Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в столице Таджикистана Душанбе.

Во встрече примут участие секретари, советники и представители по национальной безопасности из Ирана, России, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана. Участники мероприятия планируют обсудить текущую ситуацию в Афганистане.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана на полях встречи планирует обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Первая сессия диалога по региональной безопасности состоялась в октябре 2018 года по инициативе Ирана.

Стоит отметить, что первая и вторая встречи были проведены в Исламской Республике Иран, а третья встреча была организована Индией в Нью-Дели.

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