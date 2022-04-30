Хруст костей международного сионизма услышан громче, заявил Шамхани

«Всемирный день Аль-Кудс свел на нет действие магии врага в когнитивной войне, а призыв Великого имама Хомейни (да будет доволен им Аллах) к свободе и борьбе с несправедливостью глубже, чем когда-либо, проник в сердца любителей исламской Революции», написал Шамхани в своем Twitter.

Он добавил, что хруст костей международного сионизма услышан все громче и громче.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.

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