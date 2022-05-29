Информационное агентство "IRNA" начало продать архивные фотографии

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) является официальным информационным агентством и первым профессиональным учреждением в истории Ирана, которое занимается сбором, публикацией новостей, фотографий и производством медиа-продуктов. Сокровищница фотоархива "IRNA" включает коллекцию визуальных документов из различных периодов современной истории страны, которые не были освещены другими средствами массовой информации.
Важнейшей особенностью видеодокументов архива Информационного агентства Исламской Республики как официального информационного агентства страны является то, что в нем зафиксированы и сохранены все важные исторические события страны как внутри страны, так и за ее пределами. Данная фотобаза содержит наиболее важные новостные фотографии, связанные с официальными событиями в стране с 1934 года, такими как два периода Пехлеви и текущий период Исламской Республики Иран.
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Тегеран, 29 мая, ИРНА – Фотобаза информационного агентства Исламской Республики "IRNA", которая считается как крупнейший визуальный исторический документ Ирана с 1934 года, впервые стала доступной для покупки.
Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) является официальным информационным агентством и первым профессиональным учреждением в истории Ирана, которое занимается сбором, публикацией новостей, фотографий и производством медиа-продуктов. Сокровищница фотоархива "IRNA" включает коллекцию визуальных документов из различных периодов современной истории страны, которые не были освещены другими средствами массовой информации.
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