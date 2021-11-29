Совместная фотовыставка "IRNA" и "Sputnik" открылась в онлайн-формате

В 2021 году отмечаются две юбилейные даты в истории российско-иранских отношений – столетие советского-персидского Договора о дружбе и двадцатилетие Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Сложно переоценить значение данных документов в укреплении политических, экономических и культурных отношений между двумя странами.

Новостное агентство и радио Sputnik и информационное агентство IRNA предоставили 70 архивных фотоматериалов по теме российско-иранских отношений, а также туристических достопримечательностей России и Ирана.

В рамках празднования юбилейных дат совместная фотовыставка между новостным агентством и радио Sputnik и информационным агентством IRNA ввиду действующих коронавирусных ограничений проходит в онлайн-формате.

Размещение выставки на русском языке будет на русскоязычной странице агентства IRNA - https://ru.irna.ir/, размещение выставки на персидском языке - на сайте Sputnik Iran https://ir.sputniknews.com/.