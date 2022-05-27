27 мая 2022 г., 20:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84769016
T T
0 Persons

Tags

Замглавы судебной власти подверг критике решение Канады отменить товарищеский матч по футболу с Ираном

Замглавы судебной власти подверг критике решение Канады отменить товарищеский матч по футболу с Ираном

Тегеран, 27 мая, ИРНА - Заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета по правам человека Казам Гарибабади в пятницу подверг резкой критике решение Канады отменить товарищеский матч между национальными сборными Ирана и Канады по футболу.

Ранее в федерации футбола Ирана сообщили, что согласно договоренности, достигнутой с Федерацией футбола Канады сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Канады во воскресенье, 5 июня.

Однако, федерация футбола Канады сообщила, что отменяет товарищеский матч канадской сборной со сборной Ирана. Причины отмены матча не озвучены.

В своем личном Твиттере Гарибабади написал: «Решение Канады отменить товарищеский матч с Ираном свидетельствует о том, что так называемая Свободная Страна не может отделить политику от спорта».

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha