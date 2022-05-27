Замглавы судебной власти подверг критике решение Канады отменить товарищеский матч по футболу с Ираном

Ранее в федерации футбола Ирана сообщили, что согласно договоренности, достигнутой с Федерацией футбола Канады сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Канады во воскресенье, 5 июня.

Однако, федерация футбола Канады сообщила, что отменяет товарищеский матч канадской сборной со сборной Ирана. Причины отмены матча не озвучены.

В своем личном Твиттере Гарибабади написал: «Решение Канады отменить товарищеский матч с Ираном свидетельствует о том, что так называемая Свободная Страна не может отделить политику от спорта».

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