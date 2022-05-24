Замглавы МИД: Иран готов принять президента Казахстана

"Во вторник, замглавы МИД Ирана провел встречу с заместителем внешнеполитического ведомства Казахстана Адилем Турсуновым", сообщили в МИД Ирана.
"Иран и Казахстан могут развивать двусторонние отношения по многим направлениям, особенно в политической и торгово-экономической сферах", сказал Багери, добавив, что эти отношения могут внести существенный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.
Иранский дипломат отметил, что иранская сторона готова к визиту президента Казахстана в Тегеран, отметив, что подчеркнул необходимость использования этой возможности для укрепления отношений между двумя странами и заключения соглашений о сотрудничестве.
Коснувшись предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в Иран, Турсунов назвал его важной поездкой в урегулировании отношений между двумя странами, подчеркнув, что этот визит приведет к важным договоренностям, в частности в торгово-экономической сфере.
Стороны также обсудили другие актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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Тегеран, 24 мая. ИРНА — Иран готов к визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Тегеран. Об этом заявил во вторник замглавы министерства иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
"Во вторник, замглавы МИД Ирана провел встречу с заместителем внешнеполитического ведомства Казахстана Адилем Турсуновым", сообщили в МИД Ирана.
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