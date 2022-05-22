Вице-президент Ирана: между Ираном и Казахстаном открыты хорошие достижения

Высокопоставленная делегация во главе с министром финансов и интеграции Казахстана Бахытом Султановым прибыла в Тегеран прибыла в Тегеран с двухдневным визитом.

Бахыт Султанов при этом сегодня на этой встрече подчеркнул снятия препятствий и барьеров на пути расширения торговли между двумя странами и заявил, что деятельность и совместная работа и сотрудничество между частными и государственными секторами Ирана и Казахстана могут стать хорошей точкой для начала этого процесса.

Мохаммад Мохбер также в свою очередь сделал акцент на расширении банковских отношений, транспортировке, внетерриториальном выращивании. «У обеих стран есть такая возможность, чтобы стать хабом в обеспечении продовольствия и транзита в регионе. Расширение таможенного сотрудничества и увеличение товарооборота между двумя странами может стать хорошей отправной точкой для долгосрочных отношений», - отметил он.

Бахыт Султанов, подтвердив это, заявил, что с поддержкой со стороны Ирана проведены хорошие переговоры по наземной м воздушной транспортировке и железной дороге и достижение этой цели может сделать Иран и Казахстан двумя важными игроками в регионе.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram